Fürth vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Zwei Jugendliche brechen in Weiher ein: Großaufgebot im Einsatz

Feuerwehr, Rettungshubschrauber, DLRG und Wasserwacht waren am Mittwochnachmittag in Fürth im Einsatz, nachdem zwei Jugendliche in den Praterweiher eingebrochen waren.