Seit den frühen 70er Jahren sammelte der CVJM Zirndorf alljährlich die ausgedienten Christbäume in Zirndorf ein. Leider lässt sich diese traditionelle Aktion in der gewohnten Form nicht mehr durchführen. Auch das Familienzentrum sammelt dieses Jahr keine Christbäume mehr ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Aus diesem Grund hat sich Bürgermeister Thomas Zwingel (SPD) mit dem Leiter der Service-Betriebe-Zirndorf Ralf Klein geeinigt, insgesamt siebzehn Ablageflächen für ausrangierte Christbäume zu schaffen. Am 14. Januar und am 21. Januar können hier die Christbäume in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr abgelegt werden:

Zirndorf Parkplatz Hinterm Bahnhof

Zirndorf Kneipp-Allee bei der Fußgängerbrücke

Zirndorf Kreutleinstraße / Ecke Hermann-Löns-Straße

Zirndorf unteres Tor Service-Betriebe-Zirndorf (Stadtgärtnerei)

Zirndorf kleiner Parkplatz Paul-Metz-Halle

Zirndorf kleine Parkanlage zwischen Hoch- und Siedlerstraße

Zirndorf freie Fläche neben Lidl im PinderPark

Zirndorf Parkplatz Waldfriedhof (Teilbereich)

Leichendorf Verkaufsort Zeilinger nahe Leichendorfer Kreuzung

Weiherhof Festplatz

Banderbach Grünfläche Ecke Wolfengasse und Hauptstraße

Bronnamberg Obstwiese Ecke Im Tal und Hauptstraße

Weinzierlein Festplatz

Wintersdorf Parkplatz Feuerwehr Wintersdorf / Teilfläche

Wintersdorf Wanderparkplatz

Lind Parkplatz Friedhof

Anwanden kleiner P+R Parkplatz nahe Feuerwehrhaus Anwanden

Die Ablagestellen sind deutlich markiert und beschildert. Sie werden selbstverständlich nach Ablauf der Aktion wieder geräumt und für die eigentliche Nutzung freigegeben.

