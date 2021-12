Auch im Winter 2021/2022 können ausrangierte Christbäume nicht wie üblich zu Jahresbeginn von engagierten ansässigen Vereinen eingesammelt werden. Im Zirndorfer Stadtgebiet werden stattdessen erneut mehrere Ablageflächen für ausrangierte Weihnachtsbäume geschaffen, wie die Stadt Zirndorf bekannt gibt.

Bereits zum zweiten Mal müssen der CVJM und das Zirndorfer Familienzentrum pandemiebedingt schweren Herzens auf die Abholung der Christbäume im Stadtgebiet verzichten. Die Vereine wollen ihre „Sammler“ verständlicherweise keinem Risiko aussetzen.

Um dennoch eine geordnete Entsorgung alter Christbäume gewährleisten zu können, haben sich Bürgermeister Thomas Zwingel und Service-Betriebe-Chef Ralf Klein auf die Einrichtung mehrerer Abgabestellen im Stadtgebiet geeinigt.

Am 8. und 15. Januar 2022 können ausrangierte Christbäume von 8 bis 16 Uhr an den folgenden Stellen in Zirndorf abgelegt werden:

Parkplatz Hinterm Bahnhof

Unteres Tor Stadtgärtnerei

Kleiner Parkplatz Paul-Metz-Halle

Kleine Parkanlage zwischen Hoch- und Siedlerstraße

Freie Fläche neben Lidl PinderPark

Parkplatz Waldfriedhof (Teilbereich)

Verkaufsort Zeilinger nahe Leichendorfer Kreuzung

Festplatz Weiherhof

Banderbach Grünfläche Ecke Wolfengasse- und Hauptstraße

Bronnamberg Obstwiese Ecke Im Tal und Hauptstraße

Festplatz Weinzierlein

Festplatz Wintersdorf

Wanderparkplatz Wintersdorf

Parkplatz Friedhof Lind

Kleiner P+R Parkplatz nahe Feuerwehrhaus Anwanden

Die Ablagestellen sind zur deutlichen Erkennbarkeit vor Ort markiert und beschildert. Im Laufe der jeweils folgenden Arbeitswoche werden die Ablagestellen geräumt und wieder für die eigentliche Nutzung freigegeben.