In Fürth kam es am Mittwoch (12. Juli 2023) zu einem Stromausfall, auch das Klinikum in der Jakob-Henle-Straße konnte zwischenzeitlich nicht durch die infra Fürth versorgt werden.

Den Grund für den Stromausfall stellte laut infra Fürth ein defektes 20-Volt-Kabel dar, in dessen Folge mehrere Stadtteile, so auch die Siedlung Eigenes Heim, vom Stromnetz abgetrennt waren.

Stromausfall in Fürth: So reagierte das Klinikum

"Es gab von 11:17 Uhr bis 11:37 Uhr einen Stromausfall im Stadtgebiet", bestätigte ein Mitarbeiter der infra Fürth am Donnerstag (13. Juli 2023) gegenüber inFranken.de. "Die verschiedenen Teile der Stadt waren zeitlich unterschiedlich betroffen."

"Nach einer vorübergehenden Abmeldung von der Leitstelle und einem Stopp der Einschleusungen im OP gab es nach einer Stunde keine Einschränkungen in der Patientenversorgung mehr", informiert die Pressestelle des Fürther Klinikums auf Nachfrage von inFranken.de. "Jedoch haben unsere Patienten und Patientinnen ihr Mittagessen aufgrund des Stromausfalls nur lauwarm bekommen." Nach dem Stromausfall, von dem neben dem Klinikum in diesem Zeitraum das gesamte Wohnviertel Eigenes Heim betroffen war, sei man nach kurzzeitiger Notstromversorgung bereits nach einer Stunde wieder im Normalbetrieb gewesen.

Diese Notstromversorgung wurde ermöglicht durch drei dieselbetriebene Notstromaggregate, auf welche das Klinikum Fürth in solchen Fällen zurückgreifen könne: "Die Notstromaggregate sichern einen reduzierten Strombetrieb, der aber über einen längeren Zeitraum auskömmlich ist für die Aufrechterhaltung der Patientenversorgung", so die Pressestelle.