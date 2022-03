Feuerwehreinsatz in Waldstück bei Stein - Leerstehendes Haus in Brand geraten: Am Samstagnachmittag, dem 12. März 2022, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Stein im Landkreis Fürth alarmiert worden, bestätigte das Polizeipräsidium Mittelfranken gegenüber inFranken.de.

Ersten Informationen zu Folge wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um Spuren zu sichern und die Brandursache zu klären.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.