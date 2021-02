Teile der Kundschaft bestellen den Aufstrich in seinem Online-Shop im Internet. "Die einmal bestellt haben, bestellen immer wieder", sagt Stiegler selbstbewusst. Echte Fans würden sich vom puren Geschmack und der palmölfreien Zubereitung überzeugen lassen. "Dafür nehmen sie auch den hohen Preis in Kauf", freut sich Stiegler über das Verständnis seiner Kundschaft. Über mangelnde Arbeit kann sich der Manufaktur-Chef nicht beklagen. "Meine Freundin Svenja hilft zum Glück mit, damit wir mit der Produktion nachkommen." Auch die Eltern Fritz und Sieglinde packen mit an, damit die Erfolgsstory weitergehen kann. Trotz des Erfolges will Stiegler auf dem Teppich bleiben. "Wir werden immer eine kleine Manufaktur bleiben." Zur Not müsse die Kundschaft auf das nächste Glas eben warten Dann muss der Brotaufstrich-Revoluzzer trotzdem los. Die Kunden stehen schon wieder Schlange für seine Haselnuss-Creme, die man ohne schlechtes Gewissen beim Frühstück auf sein Brötchen schmieren kann.

Mehr Informationen zum Fränkischen Brotaufstrich ohne Palmöl von Franken Genuss:

Umstellung: Nach dem Ende der Subventionen für den fränkischen Tabakanbau hat sich das Familienunternehmen in Gonnersdorf bei Cadolzburg im Landkreis Fürth auf den Nussanbau konzentriert. Die Kultivierung der Haselnuss, die die Stieglers auf zehn Hektar in vierzig verschiedenen Sorten anbauen, sei für die Familie mittlerweile eine Herzensangelegenheit.

Ausbildung: Nach seinem Landwirtschaftsstudium sammelt Martin Stiegler zahlreiche Erfahrungen in einem Haselnuss-Großbetrieb in den USA. Hier bekam er zahlreiche wichtige Impulse für den Anbau, die Veredelung und die Vermarktung von Haselnüssen. Erfolgsstory: Mit einer palmölfreien Brotaufstrich-Kreation hat Martin Stiegler viele neue Kunden gewonnen. 20 Prozent seines Haselnuss-Nougat-Aufstriches verkauft Stiegler mittlerweile über seinen Online-Shop im Internet unter der Adresse www.franken-genuss.com.

