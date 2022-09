Ein Linienbus kam am Donnerstagmorgen in Zirndorf von der Fahrbahn ab - und landete auf den nahegelegenen Gleisen. Grund dafür war der Zusammenstoß mit einem Auto. Der Bahnbetrieb zwischen Fürth und Zirndorf steht zur Stunde immer noch still

Gegen 8.15 Uhr wollte nutzte der unbesetzte Linienbus die Buswendeschleife am Zirndorfer Bahnhof und machte sich auf den Weg Richtung Stadtzentrum. Dabei kam es laut dem Polizeipräsidium zu einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Linienbus stößt mit Auto zusammen - und kommt erst auf den Gleisen zum Stehen

Der Linienbus prallte darauf gegen zwei Bäume, mehrere Schilder und durchbrach einen Zaun. Zum Stehen kam er erst auf den Bahngleisen, die an der Stelle direkt an der Straße zum Bahnhof führen.

Kurioser Unfall In Zirndorf kollidierte ein Linienbus mit einem Auto - und kam erst auf den Bahngleisen zum Stehen. NEWS5 / Oßwald (NEWS5) +3 Bilder

Der Bus war zu dem Zeitpunkt unbesetzt, weshalb nur für die Insassen des Wagens und den Busfahrer eine unmittelbare Gefährdung bestand. Alle Beteiligten kamen jedoch mit leichten Verletzungen davon.

Laut der Polizei ist die Strecke zwischen Fürth und Zirndorf für den Bahnverkehr weiterhin gesperrt, laut der VGN besteht aber ein Schienenersatzverkehr. Die angrenzende Bahnhofstraße ist für den Moment wieder frei, könnte aber für Bergungsarbeiten wieder teilweise gesperrt werden. Erwartet wird der Einsatz eines schweren Krans, der den Bus aus dem Gleis hieven soll.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.