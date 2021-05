Fürth vor 12 Minuten

Blaulicht

Hund läuft auf Straße und verursacht Unfall: Polizei sucht flüchtige Hundehalterin

Ein entlaufener Hund hat in Fürth am Montag (3. Mai 2021) einen Autounfall verursacht. Die Halterin, die dem Hund hinterherlief, suchte das Weite, als ein 21-jährigen Autofahrer beim Versuch auszuweichen in ein parkendes Auto krachte. Nun hat die Polizei eine Beschreibung der flüchtigen Halterin herausgegeben. Sie hofft auf Zeugenaussagen.