Hinter einer Neueröffnung in Langenzenn (Landkreis Fürth) steckt ein erfüllter Lebenstraum: Hanh Giang arbeitete 18 Jahre in einem Büro. Als sie dann immer unzufriedener wurde, kündigte sie, um sich noch ihren Lebenstraum zu erfüllen. "Ich bin 44 Jahre alt. Wenn ich es jetzt nicht durchziehe, dann gar nicht", erklärt sie.

Sie investierte insgesamt 85.000 Euro in ein Gebäude, das zuvor der Wäscherei "Tip Top" angehörte und eröffnete ihr erstes eigenes Café: "Hanh's Sweet & Spicy".

Trotz Bürojob schon viel Erfahrung im Backen

Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Mann, ihrer Mutter, Freunden und einigen Aushilfskräften. "Ohne die Mithilfe würde ich das niemals packen", sagt sie.

Obwohl sie so lange in einem Bürojob gearbeitet hat, bringt sie viel Erfahrung im Backen mit. Vor der Neueröffnung waren Motiv-Torten ihr zweites Standbein, nun kann sie sich ganz auf die Erfüllung ihres Traums konzentrieren.

Anfang Juni eröffnete das Café "Hanh's Sweet & Spicy" in Langenzenn. Foto: Hanh Giang

"Hanh's Café Sweet & Spicy" bietet Süßspeisen, wie Crêpes, Kuchen oder Waffeln an. Herzhaftes gibt es in Form von Fingerfood, beispielsweise Hähnchenspieße mit Reis oder Curryecken. Hanh versucht mit ihrem Café, so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften. So verkauft sie die Torten am nächsten Tag zum halben Preis oder verarbeitet das übriggebliebene Obst zu Smoothies.

Das Alter der Besucher ist sehr verschieden, erzählt sie: "Mittags sind viele Berufstätige und Rentner zu Gast, abends kommen jüngere Leute, um Waffeln zu essen oder einen Cocktail zu trinken."

Neben ihrem Café ist Hanh als Dozentin für Koch- und Backkurse an der Volkshochschule Fürth tätig. Die größte Aufmerksamkeit widmet sie allerdings ihrem Café. "Ich habe schon einige Stammgäste und es werden immer mehr." Sie ist begeistert, dass "Hanh's Café Sweet & Spicy" so gut ankommt und freut sich, ihren Traum vom eigenen Café erfüllt zu haben.

Das Café befindet sich in der Hindenburgstraße 1, in 90579 Langenzenn. Foto: Hanh Giang

Adresse:

„Hanh's Sweet & Spicy“

Hindenburgstrasse 1

90579 Langenzenn

Süffig oder würzig? Franken steht für eine einzigartige Bierkultur. Auch die Auswahl an Brauereien ist riesig. Aber welche ist die beste? Unsere Leser haben abgestimmt: Das sind die Top 7 der fränkischen Brauerei-Favoriten.