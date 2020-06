Weil sich zwei Kinder mit dem Coronavirus infiziert hatten, musste eine städtische Tagesstätte im mittelfränkischen Fürth schließen. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Kinder wurden nach Hause geschickt. Mittlerweile hat das Gesundheitsamt zwar Entwarnung gegeben. Die Einrichtung hat seit Dienstag (16. Juni 2020) wieder auf - allerdings nicht für alle Kinder.

Am Montag sind für die Notfallbetreuung in Kindergärten und Kitas Lockerungen in Kraft getreten. Durch die neuen Regelungen dürfen jetzt ungefähr 80 Prozent aller Kinder wieder zurück in ihre Gruppen. Zuvor sind in Fürth indes zwei Kita-Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Geschwister hatten sich bei ihrem Vater angesteckt. Und dies hatte weitreichende Folgen: Die Einrichtung musste kurzerhand geschlossen werden. Sämtliche Angestellten und Kinder wurden am Mittwoch vergangener Woche heimgeschickt.

Corona-Tests in Kita fallen negativ aus: "Unser Hygienekonzept stimmt"

Am Freitag mussten sich alle Mitarbeiterinnen und Kinder schließlich einem Covid-19-Test im Gesundheitsamt im Zirndorfer Pinderpark unterziehen. Diesen Montag dann die Entwarnung: Sämtliche Testergebnisse sind negativ. Im Fürther Sozialrathaus, das für die Kindertageseinrichtungen zuständig ist, herrscht seitdem große Erleichterung.

"Für uns war das eine wichtige Feststellung, dass sich die Kinder nicht in der Kita angesteckt haben", sagt Thomas Luber, stellvertretender Abteilungsleiter des Bereichs Kindertagespflege. Niemand in der Kita im Fürther Norden trage den Sars-CoV-2-Erreger in sich. "Das ist für uns der Beweis, dass wir mit unserer Vorgehensweise richtig liegen", so Luber. "Unser Hygienekonzept stimmt."

Nachdem die Tagesstätte zwischen dem 10. und 15. Juni komplett dicht war, hat sie seit Dienstag (16. Juni 2020) wieder auf - jedoch nicht für alle Kinder. Die Kinder der Gruppe, in die die beiden infizierten Geschwister gehen, müssen nach wie vor zu Hause bleiben. Sie dürfen sicherheitshalber erst ab der kommenden Woche in die Kita zurückkommen.

Trotz weitreichender Lockerungen und schrittweiser Rückkehr zur Normalität sinken die gemeldeten Corona-Fälle in Franken weiter. In 23 Städten und Kreisen wurde seit sieben Tagen keine einzige Neuinfektion mehr registriert.

