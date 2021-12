Die Stadt Fürth hat eine Allgemeinverfügung zum Ansammlungsverbot auf öffentlichen publikumsträchtigen Plätzen an Silvester erlassen. Die Stadt teilt in einer Pressemitteilung mit, dass von Silvester, Freitag, 31. Dezember 2021, 15 Uhr, bis Neujahr, Samstag, 1. Januar 2022, 9 Uhr, in den folgenden Bereichen in Fürth Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt sind:

Fürther Freiheit

Dr. Max-Grundig-Anlage mit Parkplatz Kleine Freiheit und

Königswarterstraße

Königswarterstraße Gustav-Schickedanz-Straße zwischen Bahnhofplatz und

Rudolf-Breitscheid-Straße

Rudolf-Breitscheid-Straße Bahnhofplatz

Schwabacher Straße zwischen Kohlenmarkt und Maxstraße

Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Schwabacher Straße

und Friedrichstraße

und Friedrichstraße Gustavstraße

Löwenplatz

Marktplatz

Rathausumfeld mit Königstraße, Obstmarkt, Ludwig-ErhardStraße, Brandenburger Straße und Kohlenmarkt

Uferpromenade von Uferstraße bis Badsteg

Uferstadt (Parkplätze unterhalb des Rundfunkmuseums)

Flussdreieck mit Grillplatz

Grillplatz Siebenbogenbrücke

Südstadtpark

Das Ansammlungsverbot erstrecke sich auf den gesamten öffentlich zugänglichen Raum in diesen Bereichen. Es gelte nicht innerhalb zugelassener Ausschankflächen während der Betriebszeiten.

