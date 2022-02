Aufgrund des angekündigten Sturmes am kommenden Wochenende bleibt das PCR- Testzentrum in Atzenhof am Montag, 21.02., und Dienstag, 22.02.2022, geschlossen. Wie das Landratsamt Fürth erklärt, seien bereits gestern zur Schadensabwehr die Zeltdächer des Testzentrums rückgebaut worden.

Die PCR-Tests fänden stattdessen im Wintergarten der Stadthalle Fürth statt. Personen, die bereits einen Termin in Atzenhof gebucht hätten, würden per Mail über die Änderung des Ortes informiert. Es sei geplant, dass bei einer Besserung der Witterung voraussichtlich ab Mittwoch der PCR-Testbetrieb in Atzenhof wieder aufgenommen wird.

Der PCR-Test sei wie bisher nur nach vorheriger Registrierung und Terminvereinbarung unter www.agnf.org möglich.

PCR-Teststelle und Schnelltest-Strecke

Stadthalle Fürth - Wintergarten

Rosenstraße 50

90762 Fürth

Öffnungszeiten:

Samstag und Sonntag von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr (für PCR- und Schnelltests)

Zusätzlich am 21. und 22.02.2022 von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr (nur PCR-Tests)

Vorschaubild: © Samuel F. Johanns/ Pixabay (Symbolfoto)