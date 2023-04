Wechsel in der Chefetage: Nach über 21 Jahren bekommt das Fürther Klinikum einen neuen Vorstand. Wie das Klinikum Fürth berichtet, löst Alexander Mohr Peter Krappmann in dieser wichtigen Funktion ab. Zunächst führen beide im Mai noch gemeinsam die Geschäfte des Klinikums, um eine gute Amtsübergabe zu gewährleisten, ehe Peter Krappmann im Juni in den Ruhestand gehen wird.

„Alexander Mohr ist mit Abstand die richtige Persönlichkeit für meine Nachfolge, weil er unsere Werte, innovativ, familiär und kompetent zu sein, teilt und die zukünftigen Herausforderungen dank seiner Kompetenzen und Führungsstärke mit neuen Ideen und unverstelltem Blick angehen wird“, so Vorstand Peter Krappmann.

Wie bundesweit alle Kliniken muss sich auch das Klinikum Fürth den Herausforderungen der Unterfinanzierung, des Personalmangels und der Etablierung neuer Versorgungsstrukturen stellen. „Trotz der finanziellen Schieflage ist das Klinikum Fürth im Gegensatz zu anderen Häusern nicht in seiner Existenz bedroht“, stellt Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung klar. „Als Träger steht die Stadt zu ihrem Klinikum, das von existenzieller Bedeutung für Stadt und Landkreis ist“, so Jung weiter. Es könne jedoch keine dauerhafte Lösung sein, die Finanzierung der Krankenhäuser durch die Kommunen zu stützen. Hier seien ganz klar die Bundespolitik, die Krankenkassen und schließlich auch das Klinikmanagement gefragt.

Auch der Personalmangel sei kein Fürther, sondern ein bundesweites Problem. „Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung werden deshalb künftig von großer Bedeutung sein – insbesondere vor dem Hintergrund der baulichen Erweiterung des Klinikums“, so der neue Vorstand Alexander Mohr.

Eine zentrale Frage der Zukunft wird außerdem sein, wie die Zusammenarbeit mit anderen Versorgern im Gesundheitssystem gestaltet sein muss, damit die stationäre und ambulante Versorgung sowie die Nachsorge gelingen können. „Kliniken, Niedergelassene und andere Versorger sind eher Kooperationspartner als Wettbewerber und müssen einen gemeinsamen Weg finden“, so Alexander Mohr.

Die kommenden Jahre werden insgesamt schwierige Jahre für das Gesundheitswesen werden, prophezeit Bürgermeister Markus Braun. „Medizinische Kompetenz in einer familiären Atmosphäre unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu bieten, ist eine Herkules-Aufgabe, die nicht über Nacht zu lösen ist“, so Bürgermeister Markus Braun. Mohr bringe für die Bewältigung dieser Herausforderung jedoch nicht nur die Qualifikation und Kompetenz, sondern auch die nötige Empathie mit. „Das Fürther Rathaus sichert Alexander Mohr dabei volle Unterstützung zu.“

Für seine Atmosphäre sei das Klinikum Fürth bekannt und für Mohr deshalb schon immer attraktiv gewesen. „Das Klinikum hat hinsichtlich Führungs- und Unternehmenskultur in der Region und auch darüber hinaus eine große Strahlkraft“, so der neue Vorstand. Alexander Mohr beschreibt sich selbst als empathisch, loyal und führungsstark. „Wer mit Menschen arbeitet, muss zuhören, mitnehmen und motivieren können und dafür braucht es Fingerspitzengefühl.“ Führungsstärke bedeute für ihn, interdisziplinäre Entscheidungen in klaren Strukturen zu treffen. Dabei setzt Alexander Mohr auf eine starke Klinikumsleitung und eine niederschwellige, klare Kommunikation. Wie Alexander Mohr seinen Auftrag als neuer Vorstand versteht, formuliert er ebenso deutlich: „Wirtschaftlichkeit ist wichtig und eine Grundvoraussetzung, aber der Kernauftrag ist und bleibt die Versorgung der Menschen.“

Zur Person Alexander Mohr

Alexander Mohr (47) ist in der fränkischen Krankenhauslandschaft kein Unbekannter: Von 2019 bis 2023 war Alexander Mohr in verschiedenen Positionen an der Spitze der Klinikum Bayreuth GmbH tätig – zuletzt als Kaufmännischer Geschäftsführer. Begonnen hat Alexander Mohr seine berufliche Laufbahn 2002 am Klinikum Nürnberg als Controller, wo er zuletzt die Abteilung Controlling und Datenmanagement leitete. Vor seinem Wechsel von Nürnberg nach Bayreuth konnte Alexander Mohr bereits auf 12 Jahre Führungserfahrung zurückblicken.

Er ist gelernter Industriekaufmann und hat sein Studium an der Fachhochschule Frankfurt am Main als Diplom-Pflegewirt sowie sein berufsbegleitendes Studium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg als Master of Health Business Administration erfolgreich abgeschlossen.

Alexander Mohr ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Töchtern bei Nürnberg.