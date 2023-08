Fürth: Asiatische Tigermücke in Franken - Stadt bittet Bevölkerung um Mithilfe bei Bekämpfung

Fürth : Stadt will Verbreitung von Asiatischer Tigermücke stoppen - wie Bürger jetzt helfen sollen

: will von stoppen - wie jetzt sollen "Sterben durch Austrocknung ": Umwelt-Behörde erklärt - nur so kann die Ausbreitung verhindert werden

": erklärt - nur so kann die verhindert werden "Potenzielles Risiko für Gesundheit ": Umweltbundesamt warnt - das droht bei einem Stich

für ": warnt - das droht bei einem "Mehr als 20 Viren": Besteht aktuell auch in Deutschland Gefahr für eine Infektion?

Aus aktuellem Anlass bittet die Stadt Fürth die Bevölkerung jetzt um Mithilfe bei der Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke. "Zuletzt lang anhaltende Niederschläge und die für die kommenden Tage prognostizierten ansteigenden Temperaturen bieten ideale Voraussetzungen für die Fortpflanzung von Stechmücken", teilt die Stadt Fürth am Freitag (4. August 2023) mit. Das gelte demnach "gerade auch für die in der Fürther Südstadt, speziell in der Kleingartenanlage Süd, vorkommende Asiatische Tigermücke", heißt es weiter. Nachdem das Insekt dort im Zuge eines Monitorings erstmals im Mai 2020 nachgewiesen wurde, sagte ihr die Stadt den Kampf an. Bereits im Mai dieses Jahres wurden deshalb in Fürth Fallen aufgestellt, um die Verbreitung des "tödlichsten Tiers der Welt" aufzuhalten und die derzeitige Verbreitung der Tigermücke zu bestimmen. Jetzt wird auch die Bevölkerung um ihre Mithilfe gebeten.

Stadt Fürth geht gegen Verbreitung von Asiatischer Tigermücke vor: So sollen Bürger bei der Bekämpfung helfen

Wie die Stadt am Freitag (4. August 2023) bekannt gab, seien zwar bereits "intensive Maßnahmen zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke und deren weiterer Ausbreitung" getroffen worden, diese seien aber nur dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie durch eigene Maßnahmen der Bürger ergänzt werden. Man bitte deshalb "alle Bürger - insbesondere Gartenbesitzer - um aktive Mithilfe bei der Beseitigung potenzieller Brutstätten, um die weitere Verbreitung so gut wie möglich einzuschränken und die Population kleinzuhalten", heißt es vonseiten der Stadt.

"Eimer, Töpfe, Gießkannen, Vogelbäder und andere Gefäße im Garten bzw. auf dem Balkon" sollten demnach so gelagert werden, dass sich kein Regenwasser darin ansammeln kann. "Zum Beispiel können sie in einem überdachten Bereich verstaut, mit einer Plane abgedeckt oder mit der Öffnung nach unten gelagert werden", rät die Stadt. Zudem sollten Untersetzer mit Sand oder Kies gefüllt werden, damit sich dort keine Larven entwickeln können.

Wie das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz mitteilt, sollten Gefäße, bei denen sich stehendes Wasser nicht vermeiden lässt, regelmäßig, mindestens aber einmal pro Woche, geleert werden. "Eventuell im Wasser vorhandene Mückenlarven sterben dabei durch Austrocknung", erklärt das Bundesamt. "Da die Eier aber oft am Gefäßrand abgelegt werden, sollten die Gefäße von Innen oberhalb der Wassersäule abgebürstet oder mit sehr heißem Wasser übergossen werden". Darüber hinaus sei es wichtig, "Wasserspeicher wie etwa Regentonnen oder Zisternen mit einem eng schließenden dichtmaschigen Netz oder einem Deckel gut abzudichten". Zudem sollten "Vorrichtungen, die das verhindern", etwa Überläufe, Dachrinnen oder Abflussrohre, die weit in die Regentonne reichen, entfernt werden, da Tigermücken demnach selbst kleinste Schlupflöcher ausnutzen.

Wie erkenne ich eine Asiatische Tigermücke?

"Die Asiatische Tigermücke ist eine relativ kleine Stechmücke, die selten die maximale Körpergröße von ca. 0,9 cm erreicht, durch ihre schwarz-weiße Färbung aber sehr auffällig ist", erklärt das Umweltbundesamt. "Insbesondere der Hinterleib und die Hinterbeine haben eine ausgeprägte schwarz-weiße Musterung".

Ein weiteres typisches Merkmal sei demnach "eine am Hinterkopf ansetzende weiße Linie, die sich bis zum Flügelansatz fortsetzt". Die Flügel der Asiatischen Tigermücke sind hingegen eher transparent und haben keine Musterung.

Wer glaubt, Tigermücken im Garten entdeckt zu haben, sendet im Idealfall ein möglichst gut belichtetes Foto, auf dem vor allem der Rücken der Mücke zu sehen ist, per Mail an tigermuecke@biogents.com.

Was droht bei einem Stich der Asiatischen Tigermücke?

Wie das Umweltbundesamt mitteilt, könne die Asiatische Tigermücke "Überträger verschiedener Krankheitserreger wie bestimmter Fadenwürmer und zahlreicher Viren sein". Aktuell gehe man demnach von einem Übertragungs-Potenzial aus, das "mehr als 20 Viren" umfasst. Eine Übertragung von Krankheitserregern sei demnach aber nur möglich, "wenn die Stechmücken in ausreichender Dichte zeitgleich dort auftreten, wo sich infizierte Personen aufhalten", wie das Umweltbundesamt erklärt. Dafür sei es demnach ausschlaggebend, ob "geeignete klimatische Bedingungen für die Entwicklung sowohl der Stechmücke als auch des Erregers herrschen".

In Deutschland erachte man das Risiko einer Übertragung von Viren durch die Tigermücke derzeit als gering, da die "Anzahl von Virusträgern gering und das Vorkommen der Stechmücken begrenzt" seien. Trotzdem seien "die zunehmenden Nachweise der Asiatischen Tigermücke in Deutschland" ein Zeichen dafür, dass sich die Stechmücke auch hierzulande etablieren und ausbreiten könne. "Die in den Sommermonaten auftretenden Populationen könnten demnach bereits jetzt für den Ausbruch kleinerer Epidemien ausreichend sein", warnt das Umweltbundesamt deshalb.

Auch aufgrund der Tatsache, dass die Anzahl der importierten Dengue- und Chikungunyafälle massiv zugenommen habe, sei das vermehrte Auftreten der Asiatischen Tigermücke demnach durchaus als "potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit in Deutschland einzustufen". Welche Symptome sich bei einem Stich der Tigermücke zeigen, erfahrt ihr hier. Weitere Nachrichten aus Fürth in unserem Lokalressort.