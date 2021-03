In den vergangenen Jahren hat die Aktion Saubere Landschaft immer im Frühjahr stattgefunden. Pandemiebedingt musste die Aktion im letzten Jahr ausfallen. Für 2021 ist, laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes Fürth, geplant, die Aktion im Oktober durchzuführen.

Das genaue Datum für 53. Aktion Saubere Landschaft steht auch schon fest: Am 23. Oktober 2021 geht es wieder darum, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und im Landkreis Fürth für etwas Ordnung zu sorgen. Bei der Sammelaktion wird jedes Jahr Müll im zweistelligen Tonnenbereich aus der Natur gefischt.

Darunter befinden sich neben Haushalts- und Autobatterien, auch immer wieder Altöl, Elektrogeräte, Möbel und vor allem Autoreifen. Der Termin kann also schon jetzt im Kalender notiert werden. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

„Auch wenn die große Sammelaktion erst im Herbst stattfindet, kann natürlich jeder von uns auch so im Kleinen einen Beitrag für die saubere Landschaft leisten. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man sich beim Familienspaziergang mit einem Müllsack und Handschuhen „bewaffnet“ und das aufhebt, was man in Wald und Flur am Wegesrand findet und es dann über den Hausmüll entsorgt?“, so Landrat Matthias Dießl mit Blick auf einige gute Beispiele von Familien aus dem Landkreis, die ihm dazu schon bekannt wurden.