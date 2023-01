Am Donnerstagabend (05.01.2023) kam es in einem Fürther Wohngebiet zu einem schweren Verkehrsunfall, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr auf der Straße "Scherbsgraben" in nördlicher Richtung. An der Kreuzung "In der Berten" missachtet die 19-Jährige die Vorfahrtsregelung und kollidierte mit dem Pkw einer 54-jährigen Mutter, die ihren 11-jährigen Sohn dabei hatte.

Fürth: Autos kollidieren an Kreuzung - 11-Jähriger verletzt

Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen der 54-Jährigen auf eine angrenzende Grünfläche geschleudert, wo er anschließend zum Stehen kam. Der 11-jährige Sohn der 54-Jährigen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Rückbank des Autos und war nach Angaben der Polizei nicht angeschnallt.

Durch den Schleudervorgang zog sich der Bub schwere Kopfverletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde anschließen durch den Rettungsdienst schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die 54-jährige Mutter sowie die 19-Jährige und ihre ebenfalls 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 15.000 Euro.