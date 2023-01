"Flair" in Fürth : Neues Fast-Food-Restaurant seit Dezember geöffnet

: "Chickenz" lockt mit Hotwings und Burgern - "nach amerikanischer Art"

- "nach amerikanischer Art" "Hat blitzschnell funktioniert": Inhaber plant schon die zweite Filiale

Im Einkaufszentrum "Flair" in Fürth hat am 12. Dezember 2022 das Restaurant "Chickenz" eröffnet. Freunde des sogenannten "Fried Chicken", also frittierten Hähnchens, sollen hier voll auf ihre Kosten kommen.

Hotwings, Crispys, Burger und mehr: Das bietet das "Chickenz" im Fürther "Flair"

"Wir bieten 'Fried Chicken' nach amerikanischer Art. Auf der Speisekarte findet man zum Beispiel Hotwings und Crispys, aber auch Burger und Pommes in verschiedenen Variationen", erklärt Inhaber Ayman Suleiman das Angebot in der "Chickenz"-Filiale im Fürther Einkaufszentrum.

Mit der Zubereitung von Hähnchen habe Suleiman schon Erfahrung: "Meine Familie hat bereits fünf Jahre lang ein Restaurant in Nürnberg betrieben, bis wir es im letzten Juli verkauft haben. Da gab es neben Pizza und Döner auch schon 'Fried Chicken' im Angebot." Mit einem neuen Konzept, bei dem das Geflügel in den Mittelpunkt rückte, ging es dann ins "Flair" nach Fürth.

Im "Chickenz" gibts es sowohl einen To-go-Service, als auch die Möglichkeit, vor Ort zu essen, der Laden bietet Platz für 35 Gäste. Sollten sich die Kunden für letzteres entscheiden, werden sie von Ayman Suleiman, der im Laden auch selbst mit anpacke, und seinen vier Mitarbeitern bedient.

"Hat blitzschnell funktioniert": Inhaber plant nach erfolgreichem Start die zweite Filiale

Bisher sei Suleiman mehr als zufrieden mit dem Geschäft: "Im alten Restaurant meiner Familie habe ich gelernt, dass es normalerweise Zeit braucht, um bekannt zu werden und eine Stammkundschaft zu gewinnen. Aber hier hat es blitzschnell funktioniert". Grund dafür sei auch der günstige Zeitpunkt der Eröffnung im Dezember gewesen, da das "Flair" in der Weihnachtszeit naturgemäß viele Menschen angezogen habe.

Nun will Suleiman nicht nur die Zahl seiner Mitarbeiter weiter ausbauen, sondern auch gleich eine zweite "Chickenz"-Filiale eröffnen: "Die Geräte habe ich schon gekauft, jetzt suche ich einen guten zweiten Standort, vielleicht in Erlangen oder Nürnberg".

Die Öffnungszeiten und Speisekarte des "Chickenz" findet ihr auf der Website des Restaurants.

Auch spannend: