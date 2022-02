"Flair" Fürth: Expert kündigt Filial-Eröffnungstermin an

1600 Quadratmeter mit dem "gesamten expert Produktsortiment "

mit dem "gesamten " "Großartige Rabattaktionen " zur Eröffnung geplant

" zur Eröffnung geplant Öffnungszeiten und Angebot: Alle Infos zum neuen Expert in Fürth

Bei der Eröffnung im vergangenen Herbst zeigte sich vielen Shoppingbegeisterten im Fürther Einkaufszentrum "Flair" nur eine großflächige Bildwand im Untergeschoss. Doch nun ist es bald so weit: Die neue Filiale des Elektronikriesen Expert soll bald eröffnen, wie das Unternehmen gegenüber inFranken.de bekannt gibt. Wir verraten euch, was der Markt zu bieten hat.

Neuer Expert-Markt im "Flair" Fürth: Öffnungszeiten, Angebote, Besonderheiten

Der "Expert Fachmarkt im Untergeschoss des Flair Fürth" werde am 24. März 2022 eröffnet, so eine Expert-Sprecherin. "Die Filiale bietet auf mehr als 1600 Quadratmetern des gesamte Expert Produkt-Sortiment", heißt es auf Anfrage von inFranken.de. Die Öffnungszeiten der Filiale seien planmäßig Montag bis Samstag, jeweils von 10 bis 20 Uhr, so die Sprecherin.

Im Gegensatz zu Media Markt und Saturn handelt es sich bei Expert um einen Zusammenschluss verschiedener Elektronikhändler unter einer Dachmarke. "Expert Fürth ist Teil der expert Franken-Gruppe mit insgesamt fünf Fachmärkten in Bayern, unter anderem in Schweinfurt und Forchheim", erklärt die Sprecherin. Die neue Filiale in Fürth weise einige Besonderheiten auf, heißt es.

So gebe es eine direkte Anbindung des Lagers an die Tiefgarage des Flair Fürth wodurch im Markt "trotz Innenstadtlage alle Elektrogroßgeräte gekauft und direkt bis zum Auto transportiert werden" könnten. Außerdem sei eine "runde Kaffeebar geplant, an der Kunden verschiedene Kaffee-Vollautomaten ausprobieren können und es gibt eine Vielzahl an Services, beispielsweise die Einrichtung des neu gekauften Smartphones oder Unterstützung bei der Datensicherung und -übertragung". Zur Eröffnung soll es zudem "großartige Rabattaktionen geben", diese würden jedoch "erst im März zur Eröffnung konkretisiert", heißt es von Expert.