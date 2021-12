Erlangen: Querdenker-Selbsthilfegruppe für Menschen aus Mittelfranken gegründet

Wenn Menschen an Verschwörungstheorien und Fake News glauben, wenn sie von Chemtrails, Impfstoff-Shedding und Lügenpresse sprechen, fällt es Angehörigen oft schwer, einen Zugang zu ihnen zu finden. Die Selbsthilfegruppe "Verquerte Welt - Leben mit Verschwörungsanhängern" bietet Betroffenen aus Mittelfranken ab dem 26. Januar 2022 einen Raum für Austausch, Hilfe und Unterstützung. Koordiniert wird die Gruppe von der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen (Kiss) Mittelfranken.

"Querdenker"-Selbsthilfegruppe bei Erlangen: "Sie fühlen sich hilflos?"

In einer Beschreibung der Selbsthilfegruppe stehen viele Fragen, bei denen sich manch einer wiederfindet: "Ihre Angehörigen/Freunde haben sich verändert? Sie leben in einer anderen Welt und Sie erreichen sie nicht mehr? Ihre Gespräche enden meist im Streit? Sie fühlen sich hilflos und wissen nicht, was Sie tun sollen?" Eine Sozialpädagogin moderiert die Sitzungen, die die Teilnehmenden selbst gestalten können, erklärt die Geschäftsführerin von Kiss Elisabeth Benzing.

Die Veranstaltung soll zunächst alle zwei Wochen in Buckenhof stattfinden, Benzing weist aber im Gespräch mit inFranken.de darauf hin, dass der Rhythmus und die Länge der Treffen von den Teilnehmenden bestimmt werden können. Je nach Anzahl der Interessierten könnte eine weitere Gruppe eröffnet werden und natürlich müsse geschaut werden, ob es in Präsenz möglich sein wird.

Aus eigener Betroffenheit habe Benzing selbst bereits die Gruppe "Der Polarisierung entgegen" geleitet. Sicherlich werde es auch bei "Verquerte Welt" darum gehen, wie Gespräche mit Menschen geführt werden können, "die ganz anders denken und andere Ziele verfolgen". Es helfe den Teilnehmenden schon, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. Aus ihren eigenen Erfahrungen als Gruppenleiterin berichtet Benzing: Manche Kontakte seien wieder möglich geworden. Unter anderem durch die Strategie, bestimmte Themen auszuklammern.

An Weihnachten eskaliert Streit besonders oft: Wenn Verwandte sich nicht testen wollen

Auch ohne Corona sind jedes Jahr die Erwartungen groß für das Weihnachtsfest: Über diesem besonderen Tag, an denen Menschen aus dem engen Familien- oder Freundeskreis zusammen kommen, steht für gewöhnlich das Wort "Harmonie". Wenn zu der Anspannung, einen perfekten Abend verbringen zu wollen, noch grundlegend andere Überzeugungen zusammenkommen, ist das Konfliktpotenzial groß.

Benzing gibt hierfür einen wichtigen Ratschlag: "Wenn das Thema nicht umgangen werden kann, etwa wenn ein Test für die Teilnahme am Fest nötig ist, dann ist es wichtig, nachzufragen. 'Was sind deine Gründe? Welche Ängste hast du, wenn ich dir meine Ängste dann auch mitteilen darf?'" Anstelle den anderen in eine Schublade zu stecken, müsse gegenseitiges Verständnis und Interesse gezeigt werden.

Nicht immer stünden ein Prinzip oder einer Ideologie dahinter. "Es lässt sich viel besser verstehen, wenn eine Person sagt, 'Ich habe einfach Angst, mich anzustecken', oder 'Ich habe Angst, mich impfen zu lassen.'" Rationale Argumente hälfen hier nicht weiter, sondern allein der Respekt für das Gegenüber. "Bleibt im Gespräch der Offenheit und des Interesses am anderen! Ich glaube, das braucht auch unsere Gesellschaft gerade", sagt Elisabeth Benzing von der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen Mittelfranken zum Schluss.

Eine Anmeldung zur Selbsthilfegruppe "Verquerte Welt - Leben mit Verschwörungsanhängern" ist über die Telefonnummer 09131/8117880 oder per Mail an erlangen@kiss-mfr.de möglich.