Burgfarrnbach vor 13 Minuten

Polizeieinsatz

Senior behindert massiv Geschwindigkeitsmessung - er legt sich mitten auf die Straße und schreit

In Burgfarrnbach hat ein Mann versucht Autofahrende vor einem Blitzer zu warnen und sich selbst und den Verkehr damit in Gefahr gebracht. Er legte sich sogar mitten auf die Straße und fing an zu schreien.