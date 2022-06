Bei einem Zusammenstoß mit einem Bus haben sich mehrere Passagiere im Fürther Gemeindeteil Burgfarrnbach Verletzungen zugezogen, teils sogar schwer. Der Linienbus musste eine Vollbremsung einlegen, weil sich ein kleines Mädchen auf der Straße befand.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (1. Juni 2022) gegen 18.45 Uhr in der Hinteren Straße, als der Bus in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach der Einmündung zum Krähenweg stand eine Mutter mit ihrer neunjährigen Tochter am Straßenrand. Beide waren mit Fahrrädern unterwegs.

Mädchen (9) in Burgfarrnbach von Bus erfasst

Unmittelbar vor dem Bus rollte die Neunjährige plötzlich auf die Straße, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet. Der Busfahrer bremste sofort ab, konnte aber einen leichten Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern. Das Mädchen stürzte daraufhin auf die Straße, blieb aber nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Im Bus wurden durch das Bremsmanöver jedoch mehrere Fahrgäste zu Boden geschleudert. Eine Frau verletzte sich schwerer und musste zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein anderer Fahrgast erlitt Prellungen. Die Fürther Verkehrspolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Das könnte dich auch interessieren: Busfahrer erleidet am Steuer Schwächeanfall - Lehrer greift ein und rettet 41 Kinder

Vorschaubild: © Dron /Adobe Stock (Symbolbild)