Unfall in Fürth: Am Donnerstagnachmittag (22. Juni 2023) hat sich im Stadtteil Atzenhof ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer musste nach dem Zusammenstoß zweier Autos mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein 44-jähriger Mann war gegen 14.20 Uhr mit vom Gelände des städtischen Bauhofs in die Mainstraße eingefahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Wagen, das zu diesem Zeitpunkt auf der Mainstraße in Fahrtrichtung Solarberg unterwegs war.

Schwerer Unfall in Fürth: Feuerwehr muss Autodach entfernen

Bei dem Zusammenstoß erlitt der zweite Fahrer schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten aufgrund dieser Verletzungen das Autodach mit technischem Gerät öffnen, um den Mann aus dem Fahrzeug bergen zu können. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Ein Rettungshubschrauber, der vorsorglich auf dem Gelände des Bauhofs gelandet war, wurde für den Transport des verletzten Autofahrers letztlich nicht benötigt.

Der 44-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrte Mainstraße konnte von der Polizei gegen 15.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.