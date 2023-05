Fürther Edeka-Marktbetreiber verzeichnen zwei Einbrüche in wenigen Tagen

Familie Scharrer betreibt mehrere Edeka-Filialen in Fürth und verzeichnete in der Nacht zum Montag (15. Mai 2023) zum zweiten Mal in kurzer Zeit einen Einbruch. Diesmal in der Hinteren Straße im Gemeindeteil Burgfarrnbach. Bei allem Ärger hat der Fall auch eine komische Komponente.

Bereits nach dem ersten Einbruch in der Nacht auf Freitag (12. Mai 2023) in der Seeackerstraße war den Scharrers die Wut deutlich anzumerken: "Vielen Dank an den oder die Kriminellen, die uns heute Nacht aufgebrochen und bestohlen haben. Der Blitz soll euch treffen! Anzeige ist raus, Kameras werden ausgewertet", schrieb das Team auf Facebook. Jetzt berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken von Unbekannten, die am Montag mutmaßlich im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr nachts in den Vorraum des Supermarktes in der Hinteren Straße eingedrungen sind.

"Hier hebelten sie einen dortigen Münzwechselautomat auf und entwendeten Münzgeld im Wert von über 2000 Euro. Einen Teil ihrer Beute - mehrere Kilogramm Münzen - haben die Täter auf ihrer Flucht im Bereich des Parkplatzes des Marktes offenbar verloren", so die Polizei. War es ein Stolpern oder ist der Sack gerissen? Susanne Scharrer, Frau des Inhabers, kann im Gespräch mit inFranken.de nur spekulieren.

Zurück bleibe der Ärger wegen des Zeitaufwands, der auf das Verbrechen folge. "Wir müssen uns jetzt um Versicherungsfragen kümmern. Das hatten wir so noch nicht." In der Seeackerstraße hatten die Diebe es auf einen Geldautomaten und seine Geldkassette abgesehen. Eine Scheibe schlugen sie dafür zudem ein. "Wir werden den Geldautomaten nicht erneuern, weil man an der Kasse inzwischen ja auch über die EC-Karte Geld bekommt. Den Münzwechselautomat werden wir aber wahrscheinlich wieder aufstellen", so Scharrer.

Kripo ermittelt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat für beide Fälle die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.