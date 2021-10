Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend (08.10.21) zwischen Sichersdorf und Anwanden im Landkreis Fürth.

Nach ersten Informationen war ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen, bevor das Auto auf dem Dach zum Liegen kam. Dies teilt der Einsatzleiter Thomas Brüchert im Interview mit News5 mit.

70-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab - Auto überschlägt sich mehrmals

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 70-jährigen Mann aus dem völlig beschädigten Unfallwrack.

Um den Mann so gefahrlos wie möglich aus dem Hybrid-Fahrzeug zu bergen, haben die Feuerwehrkräfte allerdings viel zu beachten: "Wir müssen hier auf die Führung der Stromkabel aufpassen und auf die Hochvolt-Elemente", so Thomas Brüchert von der Feuerwehr. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Verbindungsstraße war für die Unfallaufnahme voll gesperrt.