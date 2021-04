Märkte gehören zu Franken wie der Karpfen in den Weiher. Vom Walburgimarkt in Gunzenhausen, über den Grünen Markt in Bamberg, hin zum Wochenmarkt im schönen Naila tragen sie zur urigen Atmosphäre der fränkischen Gemeinden bei. Wo Bauern und Marktleute ihr regionales Obst und Gemüse anbieten sind typisch fränkische Namen für sonst alltägliche Produkte an der Tagesordnung. Wer sich hier auskennt, kann bei den einheimischen punkten. Wie gut navigierst Du über den fränkischen Marktplatz?

Verpasse keinen Markt in der Region: Alle aktuellen Märkte und Basare Frankens im Veranstaltungskalender.