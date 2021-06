Franken vor 48 Minuten

Wetter

Wettervorhersage: Gewitter ausgerechnet am Feiertag? Das erwartet Franken

In den letzten Tagen schien der Sonnenschein gar kein Ende mehr zu nehmen, doch das könnte sich nun an manchen Orten ändern. Ab Fronleichnam (03.06.2021) ziehen in einzelnen Regionen Gewitter auf und teilweise kommt es zu Starkregen.