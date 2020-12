Dauerfrost und Glätte-Gefahr in Franken: Das Wetter zum Ende des Jahres 2020 bleibt nass und kalt. Während sich im Rest Bayerns am Sonntag (27.12.2020) nochmal die Sonne blicken lässt, zieht sich über Franken die Wolken zu. Besonders in der Region Unterfranken rechnet der Deutsche Wetterdienst mit bedecktem Himmel.

Auch der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs sagt einen stark bewölkten Himmel voraus - doch zumindest soll es nicht regnen, zeitweise können jedoch mäßig bis starke Windböen auftreten. Die Temperaturen liegen bei maximal vier Grad.

So wird das Wetter in Franken: Regen und Schnee in der letzten Woche des Jahres

In der Nacht zum Montag (28.12.2020) zieht der Ausläufer eines Tiefdruckgebiets über Franken und bringt Niederschlag. Da die Temperaturen in der Nacht um den Nullpunkt schwanken, kann es teils schneien, teils regnen und es besteht Glatteisgefahr. Laut Ochs könnte die trockene Luft den Niederschlag jedoch soweit abschwächen ", dass praktisch alles verdunstet, bevor es den Boden erreicht."

Tagsüber kommt eher nass-kalte Luft nach Franken, dabei bleibt es wechselnd bis stark bewölkt und ab und zu kann es regnen - wenn auch in geringen Mengen. Es ist mit Temperaturen zwischen drei und fünf Grad zu rechnen.

Der Dienstag (29.12.2020) bringt ebenfalls Regenschauer in die Region. Laut Deutschem Wetterdienst kommt dazu noch ein stark böiger Wind bei Höchsttemperaturen von sechs Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf null Grad ab.

Mittwoch (30.12.2020) bis Freitag (01.01.2021) bleibt der Wind aus und der Himmel über Franken überwiegend bewölkt. Dabei kann es gelegentlich regnen oder - bei Temperaturen zwischen zwei und minus drei Grad - etwas schneien. Besonders in den Abendstunden sollten Autofahrer daher vorsichtig sein, da es glatt werden könnte.