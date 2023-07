Den Menschen in Bayern stehen weiterhin hochsommerliche Temperaturen bevor. Bereits am Samstag (8. Juli) waren viele Freibäder und Seen im Freistaat stark besucht. Am Sonntag (9. Juli) erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 31 und 37 Grad. Nur im Westen Bayerns und an den Alpen können sich im Laufe des Tages Quellwolken bilden, die am Nachmittag vereinzelt zu Schauern oder Gewittern führen können.

Speziell in Franken steigen "die Temperaturen auf 35 bis 36 Grad." Das berichtet der Wetter-Experte Stefan Ochs, auch genannt "Wetterochs". Der Wind soll nur sehr schwach wehen. Es treten aber einzelne frische Böen aus wechselnden Richtungen auf.

Hitze und Gewitter in Franken: Es bleibt am Anfang der Woche heiß

In der Nacht zum Montag (10. Juli) überquert uns von Westen her eine Kaltfront. Diese bringt auch einzelne Gewitter mit, die lokal heftig ausfallen können. Heftige Windböen aus West können dabei nicht nur von aktiven, sondern auch von bereits zerfallenen Gewittern ausgelöst werden.

Am Montag ziehen am Vormittag die letzten Gewitter ab. Anschließend ist es heiter bis wolkig und trocken. Maximal werden 31 Grad erreicht. Der in Böen starke Westwind flaut am Abend ab. Die Luft kühlt sich generell in Bayern kaum ab, in den großen Städten und am Untermain sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, sonst liegen sie nachts zwischen 19 und 13 Grad.

Am Dienstag (11. Juli) baut sich bei Schottland ein kräftiges Zentraltief auf. Dieses zapft an seiner Ostflanke noch einmal die heiße südeuropäische Luftmasse an. Damit schießen die Temperaturen nach oben auf 35 Grad. Die Kaltfront des Tiefs lässt aber nicht lange auf sich warten. Sie erreicht uns am Abend mit heftigen Gewittern und einem Temperatursturz.

Mittwoch kommt der Temperatursturz

Anschließend ist es am Mittwoch (12. Juli) und Donnerstag (13. Juli) heiter bis wolkig, mit vereinzelten Schauern bei maximal 27 Grad. Dabei wehen in Böen starke Westwinde.

Wind und Wolken lassen die Temperaturen in den Nächten zum Montag und zum Mittwoch kaum unter 20 Grad sinken. Ansonsten liegen die nächtlichen Tiefsttemperaturen bei 15 Grad.

(mem/mit dpa)