Wetter in Franken: Wetter besser als prognostiziert

Wetterexperte Ochs: Wochenende soll sonnig warm werden

Regen für kommende Woche gemeldet

Vielerorts konnte man sich in Franken über warme Sonnenstrahlen freuen. Es war nicht ganz so kalt, wie prognostiziert. Das könnte sich jedoch zur neuen Woche ändern.

Wetter in Franken: Heiter bis wolkig am Wochenende

Am Freitag (1. Oktober 2021) scheint die Sonne fast ungestört, wie Stefan Ochs - der Wetterochs- mitteilt. Morgen und übermorgen ziehen dann aber doch immer wieder Wolkenfelder durch und es gibt nur einzelne Zwischenaufheiterungen.

Am Samstagmorgen könnten ein paar Regentropfen fallen, ansonsten bleibt es trocken.

Die Tageshöchsttemperaturen klettern von 20 Grad heute auf 23-24 Grad am Sonntag. In Böen ist der Südostwind frisch und am Sonntag sogar stark.

Wetterprognose für Franken: Kommende Woche wird kühler

Am Montag ist es überwiegend bedeckt. Wie viel Regen fallen wird, ist noch unsicher. Mit schwachen Nordwestwinden kommt kühlere Luft zu uns. Es werden höchstens 15 Grad erreicht.

Ein neues Tief mit Kern über England bringt uns am Dienstag und Mittwoch Wolkenfelder mit gelegentlichem Regen bei Temperaturen um 15 Grad.

In der zweiten Hälfte der nächsten Woche wird sich dann voraussichtlich ruhiges und mildes Hochdruckwetter einstellen.