Wetter in Franken: Am Donnerstag (30.09.2021) und am Freitag (01.10.2021) ist es wolkig bis heiter und trocken, bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad, wie Stefan "Wetterochs" Ochs berichtet. Der vorherrschende schwache Wind dreht am Freitag von Südwest auf Südost.

Am Samstag (02.10.2021) und Sonntag (03.10.2021) lenkt ein kräftiges Tief mit Kern über den britischen Inseln warme Mittelmeerluft zu uns. Es ist wechselnd bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein. Weil die Mittelmeerluft beim Überqueren der Alpen viel Feuchtigkeit verliert, fällt höchstens ein bisschen Regen. Die Maximaltemperaturen bemessen sich auf etwa 20 bis 22 Grad. Der Südostwind ist allgemein frisch und auf den Jurahöhen sogar stark.

Nach dem heiteren Wochenende folgt kühles Herbstwetter: Es droht abzukühlen

Ein Einschub warmer und trockener Föhnluft treibt am Sonntagmittag die Temperaturen in 1100 m Höhe auf 21 Grad. Bei ungestörtem Sonnenschein könnten wir da durchaus eine Höchsttemperatur von 25 Grad erreichen. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt aber nur 20 %. Dennoch ist es möglich. In der Nacht zum Montag und am Montag (4.10.2021) selbst beeinflusst uns die Kaltfront des Tiefs.

Deren Wetterwirksamkeit ist noch schwer abzuschätzen. Ein neues Tief auf dem Atlantik könnte Warmluft hinter die Front lenken und diese dadurch deutlich abschwächen. In diesem Fall gäbe es nur Wolkenfelder, aber keinen Regen. Auf jeden Fall ist zu erwarten, dass es mit nordwestlichen Winden kühler wird und die Temperaturen nicht mehr als 17 Grad erreichen.