Prognose für Franken: Dieses Wetter erwartet uns in der kommenden Woche. Ein Tief mit Kern über Oberfranken brachte am Sonntag (24. April 2022) zeitweilige Regenfälle über Franken.

Morgen am Montag ist dieses Tief nach Polen abgezogen, so der Wetterochs. Die Luft sei aber noch feucht und labil, sodass sich nach der Auflösung von Restwolkenfeldern ausgelöst durch die Sonneneinstrahlung rasch Regenschauer und kleine Gewitter bilden, heißt es in der Prognose.

Wetter in Franken: Möglicherweise noch Regen am Dienstag, dann wird es zunehmend sonnig

Am Dienstag kommen demnach von Süden her Regenfälle auf, die vor allem südlich von Forchheim recht ergiebig sein können (15 mm). Auf den Bodenwetterkarten sei keine Ursache für diese Regenfälle zu erkennen. Tatsächlich würden sie von einem kleinen Höhentief ausgelöst, das über Baden-Württemberg nach Südosten zieht. "Die exakte Zugbahn solcher Gebilde ist in der Regel vorher nur schwer zu bestimmen, sodass das mit dem Regen am Dienstag doch noch recht unsicher ist", schreibt der Wetterochs.

Von Mittwoch bis Freitag bestimme ein Hoch unser Wetter. Anfangs sei die Luft in tiefen Schichten noch recht feucht und so könnten am Mittwoch noch einzelne Schichtquellwolkenfelder mit unergiebigen Regenschauern entstehen. Ansonsten werde es zunehmend sonnig. Am nächsten Wochenende löse sich unser Hoch wahrscheinlich wieder auf und angeregt durch die Sonneneinstrahlung bildeten sich tagsüber vermehrt Regenschauer und Gewitter.

Die Tageshöchsttemperatur betrage anfangs 15, am Mittwoch 17 und ab Donnerstag rund 20 Grad. In den Nächten zum Donnerstag und zum Freitag trete in ungünstigen Lagen geringer Bodenfrost bis -2 Grad auf. Ansonsten bleibe es frostfrei. Der meist nur schwache, in Böen aber auch gelegentlich frische Wind wehe aus wechselnden Richtungen.