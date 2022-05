Nach dem kühlen Mai-Ausklang erwartet uns zum Start in den Juni voraussichtlich wieder wärmeres Wetter. Ab Mitte der Woche sollen die Temperaturen laut der Prognose von Wetterexperte Stefan Ochs wieder deutlich nach oben steigen.

Doch zunächst bleibt das Wetter in Franken weiter kühl und wechselhaft. "Polare Kaltluft" erreicht uns am Sonntag (29. Mai) bei wechselnder Bewölkung mit Zwischenaufheiterungen. Vereinzelt kann es zu Regenschauer und Gewittern kommen, so Ochs.

Wetter in Franken: Warme Mittelmeerluft lässt das Thermometer steigen

Besonders in der Nacht von Sonntag (29. Mai) auf Montag kann es sogar noch mal richtig kalt werden: In "ungünstigen Lagen", kündigt Stefan Ochs an, kann es auf bis zu -2 Grad abkühlen und sogar noch einmal zu Bodenfrost kommen. Zu dieser Prognose kommt der Wetterexperte unter anderem durch Daten der Wetterstation Nürnberg-Netzstall - einer der Regionen, in denen die Nacht noch einmal besonders frostig werden kann.

Doch ab Montag bessert sich die Wetterlage allmählich wieder: Dann nämlich sollen sich nach Einschätzung des Experten die höheren Luftschichten erwärmen - es bleibt niederschlagsfrei und zeitweise lässt sich auch die Sonne blicken. Allerdings bleibt es an diesem Tag noch bei eher kühlen 16 bis 18 Grad.

Am Dienstag sorgt warme Mittelmeerluft für einen Temperaturanstieg auf etwa 22 Grad. Einzelne Regenschauer und Gewitter sind dann jedoch auch wieder möglich. Sommerlich warm wird es dann voraussichtlich am Donnerstag: Da sagt der Wetterexperte Temperaturen bis 28 Grad voraus.