Eine Warmfront bringt uns am Dienstag (19.10.2021) einen überwiegend stark bewölkten Himmel und am Nachmittag auch leichte Regenfälle bei maximal 13 Grad. Auch wenn hohe Wolken die Sonneneinstrahlung zeitweise stören, wird es am Mittwoch (20.10.2021) doch 20 Grad warm. Tagsüber bleibt es noch überwiegend niederschlagsfrei, berichtet der Wetterochs Stefan Ochs. An beiden Tagen sollen schwache Südwinde wehen.

In der Nacht zum Donnerstag (21.10.2021) und am Donnerstagmorgen überquert Deutschland eine Kaltfront mit Regenfällen. Nachfolgend ist es am Donnerstag tagsüber zwar heiter bis wolkig und überwiegend trocken, aber es kann auch stürmisch werden. Zu erwarten sind Windböen der Stärke 8-10.

Wechselhaftes Herbst-Wetter: Am Mittwoch 20 Grad und Freitag 9 Grad erwartet

Am Freitag (22.10.2021) ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und starken Windböen von Westen. Für Samstag (23.10.2021) und Sonntag (24.10.2021) wird ruhiges Hochdruckwetter erwartet. Dank der frisch eingeflossenen staubarmen Meeresluft dürfte sich die Nebelneigung in Grenzen halten, sodass häufig die Sonne scheint. Die Höchsttemperaturen gehen von 13 Grad am Donnerstag auf 9 Grad am Freitag zurück. Am Wochenende wird es dann tagsüber wieder ein bisschen wärmer. Nachts kann dann aber mit leichtem Frost gerechnet werden.