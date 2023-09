Noch bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter über Franken. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs sorgt es noch am bis zum Wochenstart für Sonne und trockenes Wetter. Dabei sind Temperaturen bis 30 Grad möglich.

Damit kommt nach einer kleinen Durststrecke noch einmal Sommer-Feeling auf. "Bisher hat es ja erstaunlicherweise in dieser sonnigen Hochdruckphase noch nicht für einen heißen Tag gereicht", so der "Wetterochs" aus Herzogenaurach. Grund dafür dürfte laut dem Meteorologen die große Wärmekapazität der feuchten Böden sein.

Kurzes Herbst-Intermezzo - Regen und Gewitter zur Wochenmitte

Ab Dienstag ist Stefan Ochs zufolge aber erstmal Schluss mit Sommer - denn da erreicht uns vom Atlantik her eine Kaltfront. "Es wird aber tagsüber schon wolkiger und ab dem Nachmittag können erste Schauer und Gewitter auftreten", prognostiziert der Wetterexperte. Das nasse Wetter hält auch am Mittwoch an. Auch Gewitter sind möglich, bei maximal 20 Grad Celsius.

Doch ist das dann schon der Herbst, der in Franken an die Tür klopft. Nicht unbedingt, wenn man Stefan Ochs glauben darf. Denn schon am Donnerstag kommt wieder ein Hoch in die Region. "Anfangs ist es noch bewölkt, aber schon niederschlagsfrei und am nächsten Wochenende scheint dann die Sonne", kündigt der "Wetterochs" an.

Ganz so warm wie dieses Wochenende wird es aber nicht mehr. Höchstens 25 Grad werden noch erreicht. Außerdem wird es in den Nächten schon spürbar knackiger. "In klaren Nächten bildet sich eine dünne bodennahe Kaltluftschicht mit Tiefsttemperaturen bis 7 Grad", so Stefan Ochs. Bei höherer Bewölkung dürfte es aber bis zu 12 Grad warm werden.