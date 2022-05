Das Wetter in Franken bleibt in dieser Woche zunächst weiter sommerlich warm und erreicht seinen Temperaturhöhepunkt am Mittwoch.

Danach könnte es deutlich kühler werden, erklärt Wetterexperte Stefan Ochs am Montag.

Temperaturen bis 30 Grad am Mittwoch

Am Dienstag und Mittwoch ist es wolkig bis heiter bei einer nur geringen Schauerneigung, prognostiziert Stefan Ochs. Maximal werden 24 beziehungsweise 27 Grad erreicht. Dazu dreht ein schwacher Wind langsam von Nordwest über Nordost auf Südost.

Am Donnerstag scheint ebenfalls meist die Sonne und es wird noch etwas wärmer: Auf bis zu 29 Grad klettert das Thermometer an diesem Tag. Nachmittags nähert sich jedoch von Nordwesten her eine Konvergenzzone, erklärt Ochs. Ob uns diese auch erreichen und abendliche Gewitter auslösen wird, sei noch unsicher. Der in Böen frische Wind dreht über Süd auf Südwest.

Am Freitag dann erreichen die Temperaturen ihren vorläufigen Höhepunkt: 30 Grad kann es an diesem Tag warm werden, bevor eine abendliche Kaltfront kräftige Gewitter und Sturmböen bringt.

Blick aufs Wochenende: Wechselnd bewölkt bei angenehmen 20 bis 23 Grad

Hinter der Kaltfront ist es am Samstag und Sonntag wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Schauer treten nur vereinzelt auf. Maximal werden 20-23 Grad erreicht, in den Nächten kühlt es auf 13 bis 8 Grad ab.

Die Entwicklung rund um die Kaltfront ist von Freitagabend bis Sonntag ist noch etwas unsicher, betont der Wetterexperte. Die Front könnte verzögert kommen und schwächer ausfallen. So gibt es Wettermodell-Läufe mit einem Niederschlagsschwerpunkt am Samstag oder Sonntag und nicht schon am Freitagabend. Auch ist am Wochenende ein bis zu 5 Grad höheres Temperaturniveau möglich.