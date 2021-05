Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit (19.40 Uhr) vor starken Gewittern in Teilen Frankens. Örtlich kann es zu Blitzschlägen kommen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung am Mittwochabend (26. Mai 2021).

Folgende Teile Frankens sind von den Gewittern betroffen:

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Haßberge

Stadt und Kreis Bamberg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Des Weiteren heißt es, dass besonders auf herabfallende Äste oder Gegenstände geachtet werden soll. Durch den Sturm können zudem auch Dächer beschädigt oder Bäume herausgerissen werden, so der DWD.