Badespaß in Franken: Das ist die Top 10 der schönsten Schwimmbäder in Franken

Das ist die Facebook-Umfrage bei der Community zeigt eine Vielzahl an verschiedenen Badeanstalten – und eine klare Nummer 1

zeigt eine Vielzahl an – und Pottenstein, Bad Kissingen, Höchstadt an der Aisch – in diesen Schwimmbädern erlebst du vielfältige Abkühlungen im Sommer

Es ist sommerlich warm – Abkühlung gefällig? Du suchst nach dem besten Schwimmbad in Franken? Wir haben bei Facebook eine Umfrage gestartet und unsere Community entscheiden lassen, wo sie am liebsten baden gehen. In unserer Übersicht findest du die besten Adressen für den Sprung ins kühle Nass aus in der Region Franken. Neben der folgenden Top 10 gab es eine Vielzahl an Antworten, welche zeigen, dass du in Franken einen vielfältigen Badespaß erleben kannst. Als Alternative empfehlen wir dir einen der vielen schönen Badeseen in Franken, in dem du dich bei der aktuellen Sommerhitze abkühlen kannst.

#10: Das Freibad in Sonnefeld

Das Freibad in Sonnefeld im Landkreis Coburg ist ein kleines, charmantes Schwimmbad, welches es in unserem Ranking auf den 10. Platz geschafft hat. Neben einer mit Bäumen bewachsenen Liegewiese auf verschiedenen Ebenen bietet das Freibad zum Abkühlen ein Schwimmbereich und ein Kinderbereich sowie Rutsch-Anlagen und Sprungtürme.

Adresse: Freibad Sonnefeld, Badstraße 11, 96242 Sonnefeld

Freibad Sonnefeld, Badstraße 11, 96242 Sonnefeld Telefon: 09562 8577

09562 8577 Internet: Freibad Sonnefeld

Freibad Sonnefeld Öffnungszeiten: von Sonntag bis Mittwoch von 10 bis 20 Uhr; Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr

von Sonntag bis Mittwoch von 10 bis 20 Uhr; Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr Eintrittspreise: Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren; Erwachsene 3,50 Euro; Eintrittskarte für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren 2,20 Euro

#9: Das Naturerlebnisbad in Rothenkirchen

Auf den 9. Platz hat es das Naturerlebnisbad im oberfränkischen Rothenkirchen (Landkreis Kronach) geschafft, welches das erste Naturerlebnisbad in der Region ist, dass seine Anlagen ohne den Zusatz von Chemie anbietet. Das im Haßlachtal gelegene Schwimmbad bietet eine Sonnenterrasse mit Liegewiese, eine Beach-Volleyballanlage, Sprungfelsen, einen Matschbereich, Babybecken, einen Spielbach und einen Spielplatz. Darüber hinaus bietet das Bad auch Camping-Möglichkeiten.

Adresse: Naturerlebnisbad Rothenkirchen, Badstraße 69, 96332 Pressig

Naturerlebnisbad Rothenkirchen, Badstraße 69, 96332 Pressig Telefon: 09265807384

09265807384 Internet: Naturerlebnisbad in Rothenkirchen

Naturerlebnisbad in Rothenkirchen Öffnungszeiten: täglich von 13 bis 19 Uhr

täglich von 13 bis 19 Uhr Eintrittspreise: Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren; 7 bis 17 Jahren 2 Euro (Zehnerkarte 15 Euro); ab 18 Jahren 3,50 Euro (Zehnerkarte 30 Euro)

#8: Das Freibad in Gaustadt

Das Freibad in Gaustadt bei Bamberg hat es in unserer Umfrage auf den 8. Platz geschafft. Hier gibt es ein 50-Meter-Becken, einen 3-Meter und 1-Meter-Sprungturm, Nichtschwimmer- und Planschbecken, großzügige Spielbereiche (Tischtennis, Schach, Fußball, Basketball), Gastronomie, Events, Parkplätze und große Liegewiesen. Außerdem gibt es eine Aufsicht und Schwimmabzeichenabnahme durch die DLRG.

Adresse: Freibad Gaustadt, Badstrasse 17, 96049 Bamberg

Freibad Gaustadt, Badstrasse 17, 96049 Bamberg Telefon: 0951/77-5150

0951/77-5150 Internet: Freibad Gaustadt

Freibad Gaustadt Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag, feiertags von 8 bis 20 Uhr

Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag, feiertags von 8 bis 20 Uhr Eintrittspreise: Tageskartenpreise: Erwachsene 4 Euro; Kinder und ermäßigte Personen 2,50 Euro; Familie Klein 6,60 Euro; Familie Groß 10,60 Euro

#7: Die Aquarena in Zapfendorf

Die Aquarena in Zapfendorf im Kreis Bamberg, im Obermaintal zwischen Bamberg und Bad Staffelstein gelegen, hat es in unserem Ranking auf den 7. Platz geschafft. Besuchende jeden Alters können hier beim Schwimmen, Rutschen, Sonnen und Saunieren sowohl Badespaß als auch Erholung erleben. Besonders beliebt ist die einzigartige Wasserrutsche mit 120 Metern Länge. Das Wellness-Becken des Schwimmbades lädt mit seinen Massagedüsen, Nackenduschen und Schwallbrausen zum Entspannen ein, sportliche Schwimmer können sich im 50-m-Becken des Freibades fit halten. Darüber hinaus gibt es diverse Wellness-Einrichtungen. Nachdem das Zapfendorfer Freibad Ende Mai 2023 wegen Personalmangel schließen musste, läuft der Betrieb jetzt wieder.

Adresse: Aquarena Zapfendorf, Laufer Straße 49, 96199 Zapfendorf

Aquarena Zapfendorf, Laufer Straße 49, 96199 Zapfendorf Telefon: 09547/8671

09547/8671 Internet: Aquarena Zapfendorf

Aquarena Zapfendorf Öffnungszeiten: geöffnet von Donnerstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr

geöffnet von Donnerstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr Eintrittspreise: Kinder und Jugendliche vom 6. bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres 3 Euro; Gäste ab dem vollendeten 15. Lebensjahr 5 Euro; Familie 12,50 Euro

#6: Das acquasana Naturbad Ebrach

Auf den 6. Platz hat es das acquasana Naturbad in Ebrach bei Bamberg geschafft. Auch das acquasana Naturbad in Ebrach verzichtet auf die Nutzung von Chemie, wie Chlor beispielsweise, was vielen Leser*innen an dem Freibad besonders gefällt. Hier kannst du auf einen der sonnigen und schattigen Bereiche der Liegewiese erfreuen oder dich aktiv bei Beach-Volleyball, Boule oder dem modernen Kinderspielplatz beteiligen. Das ehemalige konventionelle Schwimmbad in Ebrach erstrahlt nach einer umfassenden Sanierungs- und Umbaumaßnahme in neuem Glanz als Naturbad.

Adresse: AcquaSana Ebrach, Schwimmbadweg, 96157 Ebrach

AcquaSana Ebrach, Schwimmbadweg, 96157 Ebrach Telefon: 09553/1370

09553/1370 Internet: acquasana Naturbad Ebrach

acquasana Naturbad Ebrach Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr; Wochenende und Feiertage von 10 bis 20 Uhr

Dienstag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr; Wochenende und Feiertage von 10 bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 3,50 Euro; ermäßigte Personen 3 Euro; Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren 2 Euro

#5: Das Freibad in Kulmbach

In die Top-5 hat es dieses Freibad in Oberfranken geschafft. Ein wahres Highlight hier ist das neue Sprungbecken. Die verschiedenen Höhen von einem, drei und fünf Metern sorgen für einen erfrischenden Sprung ins kalte Nass - genauso wie die Wasserkletterwand mit fünf Metern Höhe. Zusätzlich wartet hier eine große Rutsche mit drei Bahnen und Möglichkeiten zum Sport auf den Beachvolleyballfeldern. Nach dem Schwimmen und Toben sorgt der Kiosk für Snacks und Getränke.

Adresse: Am Schwimmbad 26, 95326 Kulmbach

Am Schwimmbad 26, 95326 Kulmbach Telefon: +49 9221 2657

+49 9221 2657 Internet: Stadtwerke Kulmbach

Stadtwerke Kulmbach Öffnungszeiten: bis Ende August Montag bis Freitag von 6:30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 20 Uhr; Ende August bis Mitte September Montag bis Freitag 6:30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 19 Uhr

bis Ende August Montag bis Freitag von 6:30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 20 Uhr; Ende August bis Mitte September Montag bis Freitag 6:30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 19 Uhr Eintrittspreise

#4: Das Königsbad in Forchheim

Dieses beliebte Schwimmbad ist ganzjährig zu besuchen. Hier kommen außerdem sowohl gemütliche Freizeitfans als auch Sportler*innen auf ihre Kosten - im Erlebnisbecken und im 50-Meter-Schwimmbecken. Düsen, Strömungswirbel und Schwallduschen erfrischen dich in jeder Hinsicht im Erlebnisbecken und im beheizten Nichtschwimmerbecken können die Kleinen Plantschen und Toben. Zusätzlich ist der Wasserspielgarten eine echte Besonderheit in diesem Schwimmbad, der vor allem Wasserspaß für die ganz Kleinen bedeutet. In der Strandbar gibt es leckere Köstlichkeiten, wie die Schwimmbad-Klassiker Currywurst oder Pommestüte.

Adresse: Käsröthe 4, 91301 Forchheim

Käsröthe 4, 91301 Forchheim Telefon: +49 09191/34156-60

Internet

Öffnungszeiten : täglich von 9:30 bis 21 Uhr, Frühschwimmen von 6:30 bis 8 Uhr

: täglich von 9:30 bis 21 Uhr, Frühschwimmen von 6:30 bis 8 Uhr Eintrittspreise

#3: Das Terrassenschwimmbad in Bad Kissingen

Eine traumhafte Freibadwelt wartet im Terrassenschwimmbad in Bad Kissingen auf euch und hat es so nicht umsonst in die Top-3-Schwimmbäder geschafft. Vom Sprungbecken aus geht es weit nach unten auf Höhen zwischen einem und zehn Metern. Auf sieben Bahnen bei 50 Metern Länge ist das Sportbecken ideal zum intensiven Schwimmtraining und besonders viel Spiel und Spaß verspricht das Nichtschwimmerbecken, in das eine 85 Meter lange Rutsche führt und den actionreichen Badetag versüßt. Sportliche Verausgabung gibt es auch dank der Beachvolleyballfelder und der Tischtennisplatten. Kinder fühlen sich besonders wohl im Kinderbecken, aber auch für ordentlich Faulenzen ist mit der parkähnlichen Außenanlage und der grünen Liegewiese vorgesorgt. Getränke und Speisen werden im denkmalgeschützten Café "Weizenturm" serviert.

Adresse: Schwimmbadstraße 9, 97688 Bad Kissingen

Telefon: +49 971 8071340

+49 971 8071340 Internet: Stadt Bad Kissingen

Stadt Bad Kissingen Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 19 Uhr

täglich von 9 bis 19 Uhr Eintrittspreise

#2: Das Wellenfreibad in Höchstadt an der Aisch

Wie der Name schon sagt, wartet der Zweitplatzierte in diesem Ranking sogar mit einem Wellenbad auf. Doch im Wellenfreibad in Höchstadt (Landkreis Erlangen-Höchstadt) Sport- und Sprungbecken und Beachvolleyball unterstützen deine körperliche Fitness. Das Kinderbecken bespaßt die Kleinen, ausgeruht wird sich hier auf der großzügigen Liegefläche. Am Kiosk gibt es ein kühles Getränk nach dem Schwimmen und wer die Angebote hier so richtig ausnutzen möchte, für den lohnt sich vielleicht die Teilnahme an den Wassergymnastik-Kursen.

Adresse: Kieferndorfer Weg 77, 91315 Höchstadt a. d. Aisch

Kieferndorfer Weg 77, 91315 Höchstadt a. d. Aisch Telefon: +49 09193/2895

+49 09193/2895 Internet: hoechstadt.de

hoechstadt.de Öffnungszeiten: geöffnet von Mai bis September 9 bis 20 Uhr, mittwochs ab 7 Uhr

geöffnet von Mai bis September 9 bis 20 Uhr, mittwochs ab 7 Uhr Eintrittspreise: Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre kostet ein Einzelticket 2 Euro, für Personen ab 18 Jahren kostet ein Einzelticket 3 Euro

#1: Das Felsenbad in Pottenstein

Wenig überraschend ist der Spitzenreiter unseres Freibad-Rankings: Das Felsenbad in Pottenstein (Landkreis Bayreuth) bekam die meisten Stimmen unserer Nutzer, wohl auch weil es eine traumhafte Naturkulisse in den einzigartigen Felsformationen der Fränkischen Schweiz bietet. Der Badeteich, der durch Pflanzen natürlich gereinigt wird, verspricht eine tolle Abkühlung und der Biergarten auf der Sommerterrasse lädt zum Rasten und Verweilen ein.

Adresse: Pegnitzer Str. 35, 91278 Pottenstein

Pegnitzer Str. 35, 91278 Pottenstein Telefon: +49 9243 700592

+49 9243 700592 Internet: fraenkische-schweiz.com

fraenkische-schweiz.com Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19 Uhr

täglich von 11 bis 19 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 4 und Kinder 2,50 Euro

Mehr Toplisten rund um Franken: