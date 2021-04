Wetterwarnung für Franken: Am Ostersonntag (04.04.2021) kann es in weiten Teilen Frankens stürmisch werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Abend vor Sturmböen der Stufe 2 von 4. Der Wind kann dabei zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen lassen.

Wer in den betroffenen Regionen wohnt und am Abend nochmal einen Oster-Spaziergang unternehmen möchte, sollte daher besonders auf eventuell herabfallende Gegenstände Acht geben. Die folgenden Landkreise und kreisfreien Städte sind von der Warnung betroffen.

Warnung vor Sturmböen in fast ganz Franken: Diese Landkreise sind betroffen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Würzburg

Die Wetterwarnung des DWD gilt vorerst in den Abendstunden.