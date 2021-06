Franken vor 1 Stunde

Unwetterwarnung

Vorsicht, schwere Gewitter: Hier in Franken warnt der DWD

Am Dienstag drohen erneut schwere Unwetter in der Region. Bis in den Abend kann es besonders in Mittelfranken zu Gewittern, stundenlangem Starkregen und Sturmböen kommen.