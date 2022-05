Pünktlich zum Juni wird es sommerlich in Franken - bis dahin müssen wir uns aber warm anziehen. "Das wird eine ziemliche Achterbahnfahrt bei den Temperaturen", beschreibt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") die nächsten Tage.

Grund dafür sind zwei sehr verschiedene Luftströme, die unser Wetter beeinflussen: Erst kommt die kühlste Luft, die zu dieser Jahreszeit möglich ist, aus Nordeuropa zu uns, dann folgt heiße Luft aus dem Süden. Der Freitag (27. Mai 2022) bringt zunächst noch gelegentlich Regen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt der Himmel über Franken bedeckt und klart erst in der Nacht langsam auf. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 bis 21 Grad.

Wetter am Wochenende: Regenschauer und teils Bodenfrost erwartet

Am Samstag zeigt sich ab und zu wieder die Sonne. Der DWD sagt im nördlichen Franken aber ab dem Nachmittag kurze Gewitter voraus. Auch Ochs spricht von vereinzelten Regenschauern. Es wird dementsprechend kühl bei 12 bis 18 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es stellenweise Frost in Bodennähe geben, jedoch eher in höheren Lagen wie im Umfeld der Mittelgebirge.

Sonntags erwarten uns vermehrt Regenschauer. Ochs rechnet allerdings nicht mit nennenswerten Regenmengen, da die Luft recht trocken ist. Laut DWD können örtlich auch Gewitter auftreten. Tagsüber steigen die Temperaturen auf maximal 17 Grad, in der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 7 und 2 Grad. Teils kann es wieder zu Bodenfrost kommen.

Ab Montag heitert es wieder auf: Die Regenschauer klingen ab und auch die Wolken ziehen sich zurück. Die Temperaturen steigen bis zum Mittwoch rasant an, wie Ochs vorhersagt. Während die Wetterexperten vom DWD am Montag noch mit höchstens 18 Grad und frischem Wind rechnen, werden es am Mittwoch laut Ochs bis zu 32 Grad in Franken.