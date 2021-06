Nach teils schweren Gewittern mit heftigen Regenfällen am Samstag (05. Juni 2021) in weiten Teilen Frankens wird auch das Wetter am Sonntag (06. Juni2021) nochmal ungemütlich. Auch in der neuen Woche müssen sich die Menschen in Franken auf heftige Gewitter einstellen - trotz sommerlicher Temperaturen.

Bereits in den Morgenstunden wurde stellenweise vor Starkregen (Warnstufe 2 von 4) gewarnt. Entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) machten auf mögliche Gefahren aufmerksam. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich, warnte der DWD. Betroffen waren allerdings nur zwei Landkreise im südlichen Franken, der Landkreis Roth und der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Am Samstag hatten heftige Regenfälle in Oberfranken Schäden angerichtet - besonders ein Landkreis war betroffen.

DWD-Warnung: Hier in Franken sind erneut Gewitter möglich

Ab Sonntagmittag warnt der Wetterdienst nun abermals vor starken bis extremen Gewittern der Stufen 2 bis 4 (von 4 möglichen Stufen). Erneut können sich lokal kräftige Gewitter entwickeln, die vor allem aufgrund von heftigem Starkregen wieder unwetterartig ausfallen können. Dabei sind lokal eng begrenzte Mengen um 30 l/qm zu erwarten, punktuell kann auch extrem heftiger Starkregen um 50 l/qm in kurzer Zeit auftreten. Ebenso sind ähnliche Regenmengen beim Zusammenwachsen der Gewitterzellen über mehrere Stunden hinweg möglich.

Hier warnt der DWD mit der höchsten Warnstufe (4 von 4):

Im Kreis Nürnberger Land bestand am Sonntagnachmittag zwischenzeitlich die höchste Warnstufe bei Gewittern. Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe 4 von 4 herausgegeben und diese gegen 18 Uhr widerrufen. In vielen weiteren Regionen in Franken drohen starke bis schwere Gewitter und Starkregen.

Amtliche Warnung vor starken bis schweren Gewittern (Stufe 2 und 3 von 4) - diese Regionen in Franken sind betroffen:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis Kulmbach

Kreis Roth

Kreis Kronach

Kreis Lichtenfels

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis Rhön-Grabfeld

Stadt und Kreis Hof

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim

Zusätzlich amtliche Warnung vor Starkregen - diese Regionen in Franken sind betroffen:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis Haßberge

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Nürnberger Land

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim

Kreis Roth

Stadt und Landkreis Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Symbolfoto: Digeman/pixabay.com