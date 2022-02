Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag (1. Februar 2022) vor markantem Wetter in Oberfranken. Zwischen 16 Uhr bis 9 Uhr am darauffolgenden Tag kann es zu Sturmböen kommen.

Es gilt aktuell die Warnstufe 2 von 4. Laut DWD kann der starke Wind zum Beispiel Äste herabstürzen lassen. Wer sich im Freien bewegt, sollte daher besonders auf herabfallende Gegenstände achten.

Vorsicht vor Sturmböen: Hier warnt der Deutsche Wetterdienst

Die folgenden Regionen sind von der Warnung betroffen:

Stadt und Kreis Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Doch nicht nur der Wind macht es aktuell draußen ungemütlich. Einen Ausblick auf das Wetter für die kommenden Tage findet ihr hier.