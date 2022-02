Der Februar beginnt recht winterlich: Am Dienstagmorgen (1. Februar 2022) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in ganz Franken vor Glätte und Frost. Auch geringe Mengen an Neuschnee sind möglich und können besonders für Autofahrer gefährlich werden.

In Hochfranken wird zusätzlich vor leichtem Schneefall gewarnt. Es kann zwischen 1 und 5 Zentimetern Neuschnee geben - auch hier wird es verbreitet glatt. Im weiteren Tagesverlauf steigen die Temperaturen laut DWD auf maximal fünf Grad.

Glätte-Gefahr in Franken: So wird das Wetter in der ersten Februarwoche

Ein Tief aus Schweden bringt länger anhaltende Niederschläge nach Franken, wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") vorhersagt. Nachmittags kann es zeitweise noch bis in tiefe Lagen schneien, am Abend geht der Schnee dann in Regen über.

Ab Mittwoch wird es milder. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt, im Tagesverlauf kann es öfters regnen. Der DWD geht am von Höchsttemperaturen zwischen fünf und zehn Grad aus. Am Donnerstag soll der Regen laut Vorhersagen vorerst abziehen, in der Nacht zum Freitag kann es aber wieder zu leichten Schauern kommen.

Ähnlich verregnet wird voraussichtlich auch der Freitag. Laut DWD gibt es am Nachmittag Chancen auf kurze Auflockerung. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen wieder auf bis zu minus ein Grad - neben Schneeschauern sind damit auch wieder Bodenfrost und teils glatte Straßen möglich, wie DWD und Ochs warnen.

Am Samstag dringt laut Ochs etwas kältere Atlantikluft bis nach Franken und kann für Schneeschauer sorgen. Lange hält diese Wetterlage aber nicht, denn schon am Sonntag soll es wärmer werden. Insgesamt werden am Wochenende Temperaturen von maximal sechs Grad erwartet. In der kommenden Woche wird es voraussichtlich mild bleiben. "Für eine Phase mit Dauerfrost und Schnee auch in tiefen Lagen läuft diesem Winter allmählich die Zeit davon", so Ochs.