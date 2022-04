Das Wochenende in Bayern ist und bleibt stürmisch mit Hagel und Starkregen: Für Samstag (30. April 2022) hat der Deutsche Wetterdienst bereits starke Gewitter vor allem in Franken gemeldet. Ansonsten ist es bewölkt mit Windböen bis zu 60 Stundenkilometern. In der Nacht bleibe es stürmisch und auch am Sonntag sind Gewitter möglich.

Auch das restliche Wochenende über soll es wechselnd bis stark bewölkt bleiben, sagt der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs voraus. Vor allem nachmittags gibt es vereinzelte Regenschauer und Gewitter. Der Wind weht aber nur sehr schwach. "Daher können die Gewitter dann lange über ein und demselben Ort stehen bleiben und lokal eng begrenzt Regenmengen bringen", erklärt Ochs. Die Temperaturen liegen bei maximal 15 bis 16 Grad.

Blitz und Donner: DWD sagt ungemütliches Wetter voraus

Schauer und Gewitter im Süden, Sonnenschein und blauer Himmel im Norden und Osten - die ungleiche Verteilung des Wetters über Deutschland dauert laut dem DWD noch ein paar Tage an. "Auch am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche ändert sich nichts Grundlegendes in der Wetterküche", sagt ein Meteorologe.

Das bedeutet: Von Bayern bis in die mittleren Landesteile bilden sich in den nächsten Tagen immer wieder dichte Quellwolken, die für teils kräftige Schauer sorgen. Örtlich kann es den Angaben zufolge sogar Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter geben. Im Norden und Osten bleibt es dagegen unter Hochdruckeinfluss meist trocken.

Auch am Montag ändert sich die Wetterlage kaum: Am Nachmittag ziehen einzelne Gewitter auf, die Temperaturen steigen nur ganz leicht auf 17 Grad. Dazu weht eine schwache Brise aus Richtung Nordosten, lautet die Prognose von Stefan Ochs.

Mindestens 20 Grad für nächste Woche erwartet

Für Dienstag und Mittwoch meldet der Wetterexperte zumindest etwas mehr Sonnenschein und maximal 19 Grad. Nachmittags kann es aber weiterhin zu Regenfällen kommen. In der zweiten Wochenhälfte sollen die Temperaturen aber auf 20 Grad oder mehr steigen. "Nachtfrost ist mindestens bis zum 8. Mai nicht zu erwarten. Was danach kommt, weiß man noch nicht", fügt Stefan Ochs an.

