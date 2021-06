Nach Gewittern am Freitag: DWD warnt auch am Samstag vor Unwettern

Wetter-Warnungen gelten für viele Regionen in Franken

Schwere Gewitter (Stufe 3 von 4) mit Starkregen möglich

Diese Regionen in Franken sind betroffen

Nach den Unwettern ist vor den Unwettern: Nachdem bereits am Freitag (04.06.2021) teils starke Gewitter (Stufe 3 von 4) über Franken gezogen waren, warnt der Deutsche Wetterdienst auch am Samstag vor schweren Gewittern in weiten Teilen Frankens.

Unwetterwarnungen für große Teile Frankens: Schwere Gewitter ab Samstagmittag möglich

Ab dem späten Vormittag entwickeln sich lokal teils kräftige Gewitter, meldet der DWD. Vor allem aufgrund von Starkregen könnten diese "unwetterartig" ausfallen. Dabei seien lokal eng begrenzt Mengen um 30 l/qm zu erwarten, punktuell kann auch extrem heftiger Starkregen um 50 l/qm in kurzer Zeit auftreten. Ähnliche Regenmengen sind beim Zusammenwachsen der Gewitterzellen auch über mehrere Stunden hinweg möglich. Weitere Begleiterscheinungen wie größere Hagelansammlungen sowie Sturmböen bis zu 85 km/h spielen eine eher untergeordnete Rolle.

In diesen Regionen in Franken wird gewarnt:

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Die Warnungen gelten allesamt ab Samstag um 11.00 Uhr und laufen vorerst bis Sonntag um 0.00 Uhr. In der Nacht zum Sonntag lässt die Gewittertätigkeit laut DWD allerdings nach. In Deutschland haben Gewitter bereits seit Donnerstag schwere Spuren hinterlassen.