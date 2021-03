Franken vor 36 Minuten

Wettervorhersage

Schneeschauer und Windböen: So wird das Wetter in Franken

Auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt das Wetter in Franken eher ungemütlich: Bis Freitag werden immer wieder Schneeschauer erwartet. Zudem wird es in den Nächten am Wochenende eisig kalt.