Wetter in Franken: Regen- und Schneeschauer am Wochenende

Rednitz und Regnitz: Wetterochs erwartet Hochwasser

Besserung erst in der neuen Woche in Sicht

Am heutigen Freitag (08. April 2022) zieht ein Tief über die Mitte Bayerns Richtung Osten. Ausgiebige Niederschläge bis in den Samstag (09. April 2022) hinein sind die Folge. Teils kann der Regen auch in Schnee übergehen, wie Stefan "Wetterochs" Ochs berichtet. Der Meteorologe erwartet sogar Überschwemmungen: "Die Mengen an Wasser werden zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter liegen." Vor allem an den westlichen Zuflüssen von Rednitz und Regnitz müssen Anwohner mit Hochwasser rechnen, prognostiziert der Wetterochs.

Starke Böen und wenig Sonne - das Wochenende in Franken

Gegen Samstagmorgen soll zudem der Wind nochmal kräftig zulegen. Durch starke Böen wird es ungemütlich in Franken. Im Tagesverlauf soll der Wind allerdings wieder abschwächen. Am Sonntag (10. April 2022) lässt sich zwischen Regen- und Schneewolken vereinzelt die Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen erreichen am Wochenende 8 Grad.

Von Montag (11. April 2022) bis Mittwoch (13. April 2022) herrscht heiteres bis wolkiges und niederschlagsfreies Wetter. Die Höchsttemperaturen klettern von 13 auf 18 Grad. Der schwache Wind weht vorherrschend aus Ost. In den Nächten kühlt es auf Temperaturen nahe 0 Grad ab.