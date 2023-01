Schnee und Eis haben in der Nacht zum Sonntag zu mehreren Glätteunfällen auf Bayerns Straßen geführt. Es gab mindestens acht Unfälle mit einigen Leichtverletzten, wie mehrere Polizei-Dienststellen mitteilten. Am Vortag entstand bei mindestens 91 Unfällen ein Schaden von weit über 400.000 Euro.

Nachdem Mittelfranken Anfang vergangener Woche von massiven Schneegestöbern weitgehend verschont, kam es am Wochenende zu einigen Meldungen zu Glätteunfällen. So ist in Ansbach ein Autofahrer über eine rote Ampel gefahren und hat dabei mit seinem Fahrzeug einen Ampelmast umgestoßen.

Frankenweit zahlreiche Glätteunfälle - hoher Gesamtschaden

Zu drei Unfällen bei Schneeglätte durften die Polizisten der oberfränkischen Polizeiinspektion Stadtsteinach im Kreis Kulmbach im Laufe des Sonntags ausrücken. Der erste ereignete sich gegen 6.10 Uhr in Marktschorgast, hier kam ein 48-Jähriger mit Sommerreifen in Rutschen und krachte in ein geparktes Auto.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer kam gegen 18.10 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und touchierte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Gegen 23.20 Uhr ereignete ein weiterer Unfall bei Presseck, hier kam ein 31-Jähriger von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die beteiligten vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Knapp 120 Kilometer weiter ist ein Sattelzug in Marktheidenfeld im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart gegen einen Stromverteiler und eine Straßenlaterne gefahren. Das Fahrzeug des 46-jährigen Fahrers sei in der Nacht auf der schneeglatten Straße ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei mit. Zur Bergung musste der Strom kurzzeitig ausgeschalten werden.

Am Sonntag zog der Schneefall allmählich nach Westen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Meteorologen erwarteten Tiefstwerte von minus drei Grad.