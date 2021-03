Egal ob Karpfen essen im Aischgrund, mit der Fähre durch Klein-Venedig oder mit dem Floß auf der wilden Rodach: In Franken kommt man um die zahlreichen Flüsse und Seen nicht herum. Die Region ist nachhaltig von seinen Gewässern geprägt.

Die Flüsse und Seen sind dabei nicht nur ein beliebter Augenschmaus, sie sind auch fest verankert in Freizeit, Kultur und Wirtschaft: Am Brombachsee - dem größten See Frankens - tummeln sich jährlich Tausende von Menschen an den schönen Ufern, viele Städte verdanken ihre Existenz den nahegelegenen Gewässern oder Furten und der Main-Donau-Kanal ist eine wichtige Ader für die Güterströme der Region.

Kennst Du unsere fränkischen Gewässer?

Zeige Dein Wissen im Quiz!