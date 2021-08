Verbrechen, Mord und Grusel gibt es überall. So ist es kein Wunder, dass sich auch in unserer Region so einiges an düsteren Geschichten angesammelt hat. Von kaltblütigen Mördern, über unbeliebte Fürsten hin zu verschwörerischen Nazis. Kennst du Frankens düstere Seite?

Der Fränkische Tag berichtet in der Serie "Böses Franken" über die menschlichen Abgründe der Region. Gesammelt sind unter anderem Geschichten über die Machenschaften des Nürnberger Bildhauers Veit Stoß, das Treiben des NSU-Trios, die Bamberger Bluthochzeit und viele mehr.

Wir zeigen Franken von seiner schaurigen Seite

Teste dein Wissen im Quiz!

Die Hintergründe zu den Fragen gibt es hier:

